SEE BY CHLOE パステルピンク　パフスリーブブラウス

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商品詳細
SEEBYCHLOEの半袖ブラウスです。パフスリーブや襟元のデザインが可愛いらしいシーバイクロエの半袖ブラウス。カラーはほんのり淡いベビーピンク、白寄りの薄いパステルです。肩幅31cm身幅45cm着丈59cm袖丈26cm素材···コットンカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地
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