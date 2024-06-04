着物リメイク　赤　チュニックブラウス

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丁寧に手作りしております。着物リメイクにご理解のある方宜しくお願いします。今回は 可愛い赤の襦袢で、チュニックブラウスを作成してみました。生地はとても綺麗な良い状態でした。気分が上がり明るくなれる綺麗なお色です。ちょっと派手かなあーなんて思われる方は黒などのカーディガンを羽織っていただくとシックで赤が差し色となりステキになると思います。オールシーズン着て頂けます。サイズ 着丈 約 63㎝ 脇下身幅 約 63㎝ 平置 裾幅 約 70㎝ 平置 首回り 約 63㎝ 袖口 約 16㎝ 袖丈 8部袖 ポケット 1つ 右側パッチポケット 見返し処理 首回り バイアス処理 袖口 三つ折り 縫い代 3本ロック 被りタイプ着物 古布をほどき手洗いした後アイロンをかけて作成しておりますが古布使用の為、シミ、やけ、小さな穴、折じわ、臭いなどがあります。ご理解の上ご購入お願いします。お洗濯は、色落ちがありますので単品手洗いでお願いします。サイズは、フリーサイズとしておりますが、お手持ちのお洋服を参考に上記サイズを、良くご確認お願いします。ネックレスは付いておりません。古布着物リメイク浴衣リメイクチュニックトップスフレンチスリーブ