  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
着物リメイク　赤　チュニックブラウス
商品番号 B79733305364
商品名

着物リメイク　赤　チュニックブラウス
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

丁寧に手作りしております。着物リメイクにご理解のある方宜しくお願いします。今回は　可愛い赤の襦袢で、チュニックブラウスを作成してみました。生地はとても綺麗な良い状態でした。気分が上がり明るくなれる綺麗なお色です。ちょっと派手かなあーなんて思われる方は黒などのカーディガンを羽織っていただくとシックで赤が差し色となりステキになると思います。オールシーズン着て頂けます。サイズ　　　　着丈　　　　約　63㎝　　　　脇下身幅　　約　63㎝　平置　　　　裾幅　　　　約　70㎝　平置　　　　首回り　　　約　63㎝　　　　袖口　　　　約　16㎝　　　　袖丈　　　　8部袖　　　　ポケット　　1つ　右側パッチポケット　　　　見返し処理　　　　　首回り　　バイアス処理　　　　袖口　　　三つ折り　　　　縫い代　　3本ロック　　　　被りタイプ着物　古布をほどき手洗いした後アイロンをかけて作成しておりますが古布使用の為、シミ、やけ、小さな穴、折じわ、臭いなどがあります。ご理解の上ご購入お願いします。お洗濯は、色落ちがありますので単品手洗いでお願いします。サイズは、フリーサイズとしておりますが、お手持ちのお洋服を参考に上記サイズを、良くご確認お願いします。ネックレスは付いておりません。古布着物リメイク浴衣リメイクチュニックトップスフレンチスリーブ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly188084.html
http://narcologia.ru/goods/response349142.html
http://narcologia.ru/goods/reflector898164.html 着物リメイク 茜色 縮緬のチュニックブラウス/フリーサイズ kimono ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウスチュニックブラウス/赤系/着物リメイク チュニック COCORO 通販 ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物リメイク チュニックブラウス/フリーサイズ チュニック COCORO ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物リメイク チュニックブラウス/フリーサイズ チュニック COCORO ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物リメイク チュニックブラウス/フリーサイズ チュニック COCORO ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス即決 ハンドメイド チュニックブラウス 丹後ちりめん 正絹 M～LL 送料 ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物リメイク】銘仙と羽織からのリメイクブラウスが人気です ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス50%OFF 着物リメイク 絞りのチュニックブラウス/フリーサイズ/ピンク ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物リメイク チュニックブラウス/フリーサイズ/ピンク ブラウス ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物リメイク 絞り羽織からブラウス | 着物リメイク服オーダーの蔵風香 ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウスアジアンテイスト柄のノースリーブチュニック&クロスターバン ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス古布・着物リメイク「ソーイングヨネザワ」縮緬２種類合わせ・ロールカラーチュニックブラウス
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物リメイク チュニックブラウス/フリーサイズ チュニック COCORO ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物リメイク 絞りのチュニックブラウス/フリーサイズ チュニック ...
着物リメイク　赤　チュニックブラウス着物ブラウス、着物チュニック。着物リメイク べらまきの
着物リメイク　赤　チュニックブラウス

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru