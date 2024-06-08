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【匿名配送可能】メゾンキツネ　Tシャツ　半袖　ホワイト　XS ユニセックス
商品番号 G71400144425
商品名

【匿名配送可能】メゾンキツネ　Tシャツ　半袖　ホワイト　XS ユニセックス
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAISONKITSUNEPARIS・カラー白・サイズxs着丈約67cm身幅約47cm肩幅約41cm・ユニセックス・半袖、Tシャツ並行輸入品になっております。国内正規品をご希望の方はご遠慮ください。タグは外してしていて、一度着用しました。中側のタグの表記が元々薄く、洗濯した時に消えてしまっています。＊自宅保管品にご理解いただける方のみよろしくお願いします。＊レディースのカテゴリーから出品していますが、男性の方もどうぞ♪男女共に着用可能です！他にも多数フリマ出品してます！ぜひぜひ#happysご覧ください(¨̮)♡トゥモローランドTOMORROWLANDマカフィーSEArokuTEVAテバUNITEDARROWSユナイテッドアローズbeamsビームスbeauty\u0026youthビューティアンドユースyoriエラellaselectshopマチャットmachattボウエーbow.aアクネyonfaRHMロンハーマンebureスタニングルアーマリハUNIQLOユニクロH\u0026MエイチアンドエムZARAザラDrawerドゥロワーENFOLDエンフォルドELINエリンエブール　　　ブラミンクRalphLaurenラルフローレンマッキントッシュIENAイエナL'AppartementアパルトモンAPSTUDIOエーピーストゥディオCINOHチノドレステリアSAKULAサクラHYKEハイクウィムガゼットPlageプラージュSCYEサイMYLANマイランバナナリパブリックFRAYI.Dフレイアイディーef-deエフデマーキュリーデュオMERCURYDUOバースデーバッシュdholicディーホリックSTORYNINEストーリーナイン…など好きな方♡#メゾンキツネ#MAISONKITSUNE#ユニセックス#Tシャツ柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/approximate622320.html
http://narcologia.ru/goods/traverse428426.html
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