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CELINE セリーヌ ミニバーティカルカバ トリオンフ　タン
商品番号 W56859146039
商品名

CELINE セリーヌ ミニバーティカルカバ トリオンフ　タン
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらでお譲りしていただいた物ですが使用する機会がないため出品いたします。並行輸入品ですのでご理解ある方のみご購入をお願いいたします。お値段こちらの価格が最終値下げになります。レザーストラップ50センチレザーハンドル7.5センチ
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