CELINE セリーヌ ミニバーティカルカバ トリオンフ　タン

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商品詳細
こちらでお譲りしていただいた物ですが使用する機会がないため出品いたします。並行輸入品ですのでご理解ある方のみご購入をお願いいたします。お値段こちらの価格が最終値下げになります。レザーストラップ50センチレザーハンドル7.5センチ
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