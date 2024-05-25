トレンド【45R】製品染/シャツ 半袖シャツ/アロハシャツ

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閲覧ありがとうございます。【ブランド】45R 【商品名】製品染/シャツ半袖シャツ/アロハシャツ【サイズ】２（採寸）着丈56cm,身幅48cm,肩幅40cm,袖丈17cm※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦願います。【素材】コットン【カラー】レッド系/総柄【状態】一般的な中古品。目立った汚れやダメージなどはなく、まだまだご着用いただけるお品物です。よろしくお願い致します。