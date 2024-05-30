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- 【人気☆Paul Smith】黒 ハート柄プリントTシャツ サイズM
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商品詳細
この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mポールスミスの黒ハート柄プリントTシャツです。可愛らしいデザインでカジュアルシーンにも合わせやすい品物です。●サイズ：M肩幅42cm身幅46cm着丈65cm袖丈21cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材綿100%●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくレディース#こたくポールスミス#こたくハイブラ#こたくTシャツ#こたくセール20231021#こたくセール10月#こたくセール#こたくセール2管理番号 X-32
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http://narcologia.ru/goods/moisture304969.html
http://narcologia.ru/goods/approximate815220.html
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