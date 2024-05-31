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90s 00s USA製 長袖 総柄シャツ ルアー柄 vintage
商品番号 H43270316479
商品名

90s 00s USA製 長袖 総柄シャツ ルアー柄 vintage
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜商品説明＞1990年代から2000年代頃のヴィンテージ、アメリカ製の総柄シャツです。ブランド名は記載なく不明。釣りのルアー？な総柄がかなり個性的な一着。生地は薄過ぎないコットンですが、どこかパジャマシャツ味もある良い緩さがポイントです。madeinUSA＜商品状態＞画像8枚目、トップボタン欠損。画像9枚目、多少の汚れあり。＜サイズ＞表記サイズ：M以下、実寸となります。着丈：73cm肩幅：50cm身幅：56cm袖丈：56cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞COTTON100%
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