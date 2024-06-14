ラルフローレン　ニットポロシャツ　ピンク

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■定価:不明■サイズ M■状態ラルフローレン表参道店で購入しました。2度、着用しました。■注意■・キャンセル、返品は対応不可とさせていただきます。ご了承の上、必ず最後までお取引いただける方のみ、購入をお願い致します。・新品・USED共に自宅保管品ですので、完璧をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。