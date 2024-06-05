パピヨネ PAPILLONNER 2way/本革コンビ/斜め掛けショルダーバッグ ...

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商品詳細
パピヨネPAPILLONNER2way/本革コンビ/斜め掛けショルダートートバッグサイズ◆36cm×34cm×10cm仕様◆メインファスナー×1ファスナーポケット×1フリーポケット×2ショルダーベルト×1カラー◆アイボリー×黒×シルバー材質◆本革コンビ状態◆中古美品に近い☆厚い生地に消耗しやすい部分に本革を使用したPAPILLONNERバッグです。☆トートバッグとして斜め掛けショルダーバッグとして2タイプに使えます。☆底が広いので収納力があります。☆上品なデザインが特徴になっています。☆内外共に問題のない状態です。☆中古美品に近いA~ABランク品です。
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