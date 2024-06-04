テムス東京　ゴブラン織　花柄　ハンドバッグ　多機能バッグ



2023年最新】東京 織の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】東京 織の人気アイテム - メルカリ



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テムス東京の、ゴブラン織の花柄ハンドバッグです。アンティーク調の花柄デザイン。バッグ両面、底面、側面、持ち手部分など至るところに、丈夫で耐久性に優れたゴブラン織の生地が使われており、細部までこだわりのあるバッグです。仕切りと収納ポケットが多いので、機能的で使い勝手が良いです。ハンドバッグ、トートバッグ、トラベルバッグとして。【サイズ】縦21cm横30cm底マチ6cm※素人による採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。実家にて長年保管してあったもののため、詳細は分かりかねますので予めご了承くださいませ。⚠️持ち手に保管による折れ癖があります。そのため「やや傷や汚れあり」にしました。目立った汚れや傷などはないと感じましたが、見落としや感じ方の相違もあるかと思いますので、必ず上の写真にてご確認いただきご納得の上ご購入ください。接写で見たい箇所や、気になる点、ご不明点がありましたらトラブル防止のためコメントください。※お使いのスマホやパソコンによって実物と多少色が異なって見えることがあります。ボックスバック スクエア トートバックハンドバック 鞄 バックサブバッグ ビンテージ ヴィンテージ昭和レトロ レトロ種類···ハンドバッグ