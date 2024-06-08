糸さま専用　未使用タグ付き　odds オッズ カゴバック

未使用タグ付き oddsオッズ カゴバックサイズ φ約22cm高さ20㎝ かご周り約70㎝ 持ち手長さ 約45cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい素材 植物繊維(アルログ)×牛革（持ち手部分）カラー ナチュラル税込価格 14,300円個人保管になります神経質な方、ご理解のない方はご遠慮下さい#カゴバッグ#籠バッグ#オッズ#北欧暮らしの道具店



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