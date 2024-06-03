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- EMODA シャツ エモダ ウエストカーブオーバーシャツ
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商品詳細
EMODAのシャツです。タグを切って未使用のまま保管しておりました。■シルエットにこだわったボリュームスリーブシャツ■ボリュームスリーブのシャツ。シルエットにこだわり、華奢に見せるデザインが魅力です。シワ加工が施されているので、他とは少し違う風合いを楽しむ事が出来ます。1枚で着るのはもちろん、ワンピースやベストのレイヤードアイテムとしても活躍します。これからの季節に１枚持っていると便利なアイテムです。カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/kindness741005.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic91237.html
http://narcologia.ru/goods/navigate801230.html
EMODA シャツ エモダ ウエストカーブオーバーシャツ
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