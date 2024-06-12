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Fray I.D フレイアイディー 襟付きフリルシャツ フリルブラウス
商品番号 D37377833435
商品名

Fray I.D フレイアイディー 襟付きフリルシャツ フリルブラウス
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

No.■アイテム襟付きフリルシャツフリルブラウス■ブランドFrayI.Dフレイアイディー■状態　目立ったキズ汚れなく、まだまだ着用いただけるかと思います。素人の自宅保管・検品です、見落しがあるかもしれません。神経質な方・完璧を求める方はご購入をお控えください。■サイズ着丈57cm肩幅37cm身幅43cm(平置きサイズ測定)※素人採寸の為、サイズに多少の誤差がありますご了承ください。■カラーブルー■デザイン/詳細程よいハリ感のある素材を使用した華やかなフリルブラウス。きちんと感のある襟付デザイン。こだわりの詰まったディテールは奥行きのある表情を作り出し、立体的で女性らしいシルエットを1枚で表現。幅広いシーンで魅せたい優秀アイテムです。■素材コットン　64％ナイロン　36％　■発送1〜2日程度で発送　綺麗に畳んでお包みいたします。(若干の畳ジワにつきましてはご理解いただけたら有り難いです。)※即購入OKです！※説明文・お写真をご覧になって購入をご検討いただけます様お願いします♪※プロフィールの一読よろしくお願いします♪カラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏
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