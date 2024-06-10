新品 モンクレール ポロシャツ【特典】ブラック 正規品 ノースリーブ POLO

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ご覧頂きまして誠に有難う御座います。※プロフィール欄の御一読をお願い申し上げます。他にも多くのレアアイテムを出品中☆☆☆☆☆☆☆☆ ラスト１点☆☆☆☆☆☆☆☆【商品について】MONCLER sleevelessPOLO[SIZE]XS平置き肩幅32/身幅41/着丈60cm素人採寸につき参照まで【未使用】【正規品】現代的なクラシックを視覚効果の高いディテールやモノトーンで表現したモンクレールポロシャツ。通常モデルとは異なり少数販売ノースリーブ。胸部にはモンクレールロゴがさり気なく刺繍。写真にて商品状態のご確認お願いします。色味等は多少の誤差があるかもしれません。本品は未使用ですが素材の性質、製造過程において目立たない小きずやすれなどがある場合もごいます。経年に関わる部分やすれやきずなどもありますが衣装専用倉庫にて湿度温度管理していたので商品本体状態は画像でご覧の通り良いと思います(多くのご購入者様にお喜びを戴いております)。店頭の新品ではないのでそのこと等をふくめ御了承下さいませ。これらを鑑み特典を検討させて戴きました。特典権利を有している場合、同封の配送させて戴きます。※出品はポロシャツのみ【”特典”に関して】【特典/A】adidasもしくはReebokどちらか一方Tシャツ【未使用】【正規品】３０００円相当【特典/B】当アイテムと当方が出品中ナイキ/アディダス/NBのいずれかのうち１点、計２点を同日中入札の上、1時間以内に決済完了された方のみNEWERAキャップ正規品/未使用【特典/C】当方出品中モンクレールパンツ(画像枚目参照)とセットでご購入、1時間以内に決済完了された方のみ adidasボストンバッグ正規品/未使用１１５００円相当#モンクレール#MONCLER #POLO#ポロシャツ#ホワイト#正規品#フラグメント#HTM#藤原ヒロシ#FRGMT#ヴィトン#タグ付き#クロット#防水#NEW#新品