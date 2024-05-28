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新品 Ameri Vintage UND ANNABELLE SKIN TOP
商品番号 P73354502451
商品名

新品 Ameri Vintage UND ANNABELLE SKIN TOP
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊＊新品未使用タグ付き＊＊＊正規品AmerivintageアメリヴィンテージAmeriVintageUNDANNABELLESKINTOPサイズFREE身幅43肩幅34着丈62そで丈63幻想的な花柄を大胆にプリントしたスキントップス毎年大人気の花柄を今期らしくアップデートしました。大ぶりで華やかなカラーの花々が目を惹く一着に仕上げています。伸縮性のある素材を使用しているため、着心地は抜群。一枚でのご着用はもちろん、お手持ちのトップスとレイヤードして、袖や首回りのお花をチラッと見せるスタイリングもおすすめです。透け感:あり裏地:インナーキャミソール付き伸縮性:あり光沢感:なし生地の厚さ:薄め定価　15400円---------------------------------------------クローゼット整理のためAmeri多数出品中！！#AMERI#AmeriVintage#アメリ#アメリヴィンテージ#ブラウス#ZARA#RosaryMoon#ETRETOKYO#ブランドバック#レディース#夏#MOMOSHOP即購入〇値下げ不可✕
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