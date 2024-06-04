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Canterbury of New Zealandポロシャツ
商品番号 P36381597163
商品名

Canterbury of New Zealandポロシャツ
ブランド名 カンタベリーオブニュージーランド
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CanterburyofNewZealandの製品です少し厚手のポロシャツです。美品です。収縮性があり、しっかりした生地です。
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