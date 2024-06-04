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ラルフローレン　 スリムフィット 長袖シャツ ホースロゴ刺繍 白×青ストライプ
商品番号 X62055239158
商品名

ラルフローレン　 スリムフィット 長袖シャツ ホースロゴ刺繍 白×青ストライプ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ7表記ですが、通常のMサイズ相当です。定番のストライプ柄で赤のポニーが爽やかな印象です。後ろ身頃にダーツがありスリムにフィットするデザインです。スタイル良く見えるデザインホームクリーニング済です。着用少ないので綺麗な状態だと思います。着丈　約61cm袖丈　約60cm脇下身幅　約46cm
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