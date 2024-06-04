ラルフローレン　 スリムフィット 長袖シャツ ホースロゴ刺繍 白×青ストライプ

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商品詳細
サイズ7表記ですが、通常のMサイズ相当です。定番のストライプ柄で赤のポニーが爽やかな印象です。後ろ身頃にダーツがありスリムにフィットするデザインです。スタイル良く見えるデザインホームクリーニング済です。着用少ないので綺麗な状態だと思います。着丈 約61cm袖丈 約60cm脇下身幅 約46cm
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