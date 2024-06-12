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商品詳細
カラー...ブラック袖丈...半袖※正面中央付近にある、白い糸とび(？)は到着時からです(画像7枚目)。気になる方は購入お控え下さいm(__)m※お値下げは今のところ考えておりません。※カットソーや、タートルネック・ボトルネック等と合わせても可愛く着ていただけると思います(^^)レトロモダンな個性柄が可愛いアイテム。アンティークタイルのようなレトロモダン柄。使いやすいカラーリングで即こなれ魅せ叶える優秀アイテムです。≪DETAIL≫・バンドカラーでカジュアルな雰囲気に。・マットなボタンで高級感をプラス。・たっぷりの身幅で細見え効果も◎・しっかりめの裄丈で二の腕もカバー！≪FABRIC≫・さらっとした着用感の綿100％！・程よい薄さで落ち感のある風合い。・細かいところもお洒落な配色に！・柄も風合いも極上の１着！≪COLOR≫ブラック≪SIZE≫フリーサイズ！中にカットソーやタートルネックを着ても可愛く着ていただけると思います！！とても可愛いのですが…サイズが合わない為、出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement421533.html
http://narcologia.ru/goods/browse190591.html
http://narcologia.ru/goods/browse810191.html
レトロモダン柄シャツ
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