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美品　ルサックアダム　2wayショルダーバッグ　ホワイト
商品番号 M82611584489
商品名

美品　ルサックアダム　2wayショルダーバッグ　ホワイト
ブランド名 ルサックアダム
特別価格 税込 2,241 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルサックアダムの2wayショルダーバッグです。数回使用し、ケアをして暗所保管しておりました。しばらく使用する機会がなく保管したままでしたので出品します。爽やかなホワイトのレザーが綺麗なバッグです。ショルダー用のベルトをつけることで、ハンドバッグとショルダーバッグの2wayでスタイリングを楽しめます。全体的に使用感の少ない美品ですがボディ側面に小さなシミが一箇所あり、ファスナー一箇所緑青気味です(画像3・画像8マーク部分)。開け閉めには影響ないため、お気にされる場合は緑青の洗浄をお勧めします。お品物の状態はお写真よりご確認ください。お届けの際は段ボールに梱包いたします。他のバッグとのおまとめも承っておりますので、ご希望の方は事前にお問い合わせください。サイズ約25×12×マチ10㎝持ち手　約42㎝素材···本革カラー···ホワイト柄・デザイン···無地#hayaバッグカラー···ホワイト種類···その他ショルダーバッグ素材···牛革(本革)カラー···ホワイト種類···その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming293492.html
http://narcologia.ru/goods/unusable183874.html
http://narcologia.ru/goods/assessor298903.html
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