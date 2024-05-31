美品　ルサックアダム　2wayショルダーバッグ　ホワイト



レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグ | フリマアプリ ラクマ レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグ | フリマアプリ ラクマ



2023年最新】LessacsAdamの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】LessacsAdamの人気アイテム - メルカリ



レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグ レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグ



レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグの ... レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグの ...



新発売の Coach コーチ バッグ EST.1941 M05J-6835 ショルダーバッグ ... 新発売の Coach コーチ バッグ EST.1941 M05J-6835 ショルダーバッグ ...



Les sacs Adam バッグの値段と価格推移は？｜6件の売買データからLes ... Les sacs Adam バッグの値段と価格推移は？｜6件の売買データからLes ...



新発売の Coach コーチ バッグ EST.1941 M05J-6835 ショルダーバッグ ... 新発売の Coach コーチ バッグ EST.1941 M05J-6835 ショルダーバッグ ...



Amazon.co.jp: Les sacs Adam 1980 Amazon.co.jp: Les sacs Adam 1980



2023年最新】ルサックアダムの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ルサックアダムの人気アイテム - メルカリ



1円□Les sacs Adam□ルサックアダム□クロコダイル エンボス□2WAY ... 1円□Les sacs Adam□ルサックアダム□クロコダイル エンボス□2WAY ...



レビュー高評価の商品 お値下げ ヒロフトートバッグ ショルダーバッグ ... レビュー高評価の商品 お値下げ ヒロフトートバッグ ショルダーバッグ ...



Amazon.co.jp: Les sacs Adam 1980 Amazon.co.jp: Les sacs Adam 1980



レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグの ... レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグの ...



ルサックアダムの中古が安い！激安で譲ります・無料であげます｜ジモティー ルサックアダムの中古が安い！激安で譲ります・無料であげます｜ジモティー



レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグの ... レア✨Les sacs Adam ルサックアダムショルダーバッグハンドバッグの ...

ルサックアダムの2wayショルダーバッグです。数回使用し、ケアをして暗所保管しておりました。しばらく使用する機会がなく保管したままでしたので出品します。爽やかなホワイトのレザーが綺麗なバッグです。ショルダー用のベルトをつけることで、ハンドバッグとショルダーバッグの2wayでスタイリングを楽しめます。全体的に使用感の少ない美品ですがボディ側面に小さなシミが一箇所あり、ファスナー一箇所緑青気味です(画像3・画像8マーク部分)。開け閉めには影響ないため、お気にされる場合は緑青の洗浄をお勧めします。お品物の状態はお写真よりご確認ください。お届けの際は段ボールに梱包いたします。他のバッグとのおまとめも承っておりますので、ご希望の方は事前にお問い合わせください。サイズ約25×12×マチ10㎝持ち手 約42㎝素材···本革カラー···ホワイト柄・デザイン···無地#hayaバッグカラー···ホワイト種類···その他ショルダーバッグ素材···牛革(本革)カラー···ホワイト種類···その他ショルダーバッグ