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ユキトリイ　フォールバック
商品番号 P80625877048
商品名

ユキトリイ　フォールバック
ブランド名 ユキトリイ
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ハンドバッグ種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験シンプルなフォールバックです。ボタン式で開閉がスムーズです。お受験や卒業式、入学式などの式典での使用のみです。写真、3.4.10の白丸の部分にスレが見られます。購入時の箱に入れて発送となります。サイズ　横　25㎝　縦　16.5（取手含まず）　奥行き　9㎝定価　47000円
http://narcologia.ru/goods/pompous71923.html
http://narcologia.ru/goods/pompous168123.html
http://narcologia.ru/goods/moped915568.html
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