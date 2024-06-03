ユキトリイ　フォールバック

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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ハンドバッグ種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験シンプルなフォールバックです。ボタン式で開閉がスムーズです。お受験や卒業式、入学式などの式典での使用のみです。写真、3.4.10の白丸の部分にスレが見られます。購入時の箱に入れて発送となります。サイズ 横 25㎝ 縦 16.5（取手含まず） 奥行き 9㎝定価 47000円
http://narcologia.ru/goods/pompous71923.html
http://narcologia.ru/goods/pompous168123.html
http://narcologia.ru/goods/moped915568.html
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