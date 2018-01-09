Chloe クロエ　2wayバッグ　アリス　アイボリー×黒

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カラー···ベージュ素材···本革柄・デザイン···無地数年前に購入し何度か使用して自宅保存しておりました。バイカラーでどのようなファッションにも合います。容量も折り畳み傘、長財布、化粧ポーチなども入るため使い勝手が良いです。ハンドバッグでもショルダーバッグとしてもお使いいただけます。9枚目の写真のように購入時に付属していたものを入れて保存していたため、型崩れはほとんどありませんし、見た目上目立った汚れや傷はございません。8枚目の写真のような内ファスナーポケットの内側に一部汚れがございます。ご理解いただける方よろしくお願いいたします。☆外ポケット×2内ファスナーポケット×1☆素材:レザー☆サイズ:Ｗ:37cmH:20cmD:19cmショルダー：101cmハンドル：35cm☆カラー:ハスキーホワイト×ブラック☆付属品:ショルダーストラップ、ギャランティカード