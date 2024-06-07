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新品　フェイラー　ハンドバック　クラッチバッグ
商品番号 I96306078264
商品名

新品　フェイラー　ハンドバック　クラッチバッグ
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎★☆★☆★☆★☆２点目割★☆★☆★☆★☆★☆★　　　　同時購入割引ブランドフェイラーのハンドバックですサイズは写真にてご確認をお願い致します出品前に確認はしていますが、見落しがあるかも知れません何か問題がありましたら、評価される前にご一報下さい（誠意を持って対応致します）梱包はリサイクル材を使って簡易梱包にて発送させて下さい自宅保管品にご理解のある方のみ購入をお願い致します。また何か？疑問がある時は納得いく迄、ご質問等して下さいプロフィールにお取引のお願い等、記載をしてますのでご一読をお願いします#2点目割引カラー···ブラック種類···ハンドバッグ
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