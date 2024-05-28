SONDORA ROBERTS ショルダーバッグ　黒　ブラック　クラッチ

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☆お値段交渉お気軽にどうぞ！☆希望額を書いてください(^_^)a→ご希望に添えない場合もございます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ショルダー取り外し可能なのでクラッチとしてもお使いいただけます。牛革 黒 スエード #anuenueのバッグ一覧はこちら【実寸サイズ】縦:約26㎝横:約28㎝マチ:約4㎝ショルダー:約60〜80㎝※素人採寸の為、誤差が生じますがご了承下さい【商品の状態】 中古自宅保管、海外製品の為、美品をお求めの方はご遠慮ください大きなダメージについては明記していますが、小さなダメージ（キズ、シミ、ホツレ、経年劣化など）など気になるダメージの差も人それぞれですので、神経質な方はご遠慮ください。アレルギーがある方など、神経質な方はご遠慮下さい。注意事項:ご覧いただいておりますモニター画面により、色合いが異なって見える場合がありますこちらでは、レディース、メンズの他にもキッズ、大きいサイズ、スポーツブランド、アウトドアブランドなど、沢山出品しております(◠‿◠)#anuenueのバッグ一覧ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい^_^SB162810034884