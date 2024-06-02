【TOD'S】未使用レザーバックミディアム

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新しい到着 【最終価格:未使用・送料込】バーバリー レザーベルト ...

8月に購入いたしましたが、使用する機会がなくなったので出品いたします。未使用品です。どの服装にも重くならない色合いです。すり替え防止の観点から返品はお受けできません。素材···レザー(本革)サイズ幅36高さ28.5マチ17.5持ち手46重量(g)880↓引用させていただきました。前面に＜TOD’S（トッズ）＞のロゴとブランドイニシャルTモチーフのステッチが施されたレザーバッグ。レザー内側に特殊な加工をほどこし、裏地のない軽い仕上がりに。表裏を構築的にデザインしたレザー使いがポイントです。内部には実用性の高いジッパーポケットがしきりとして内蔵され、荷物整理も容易に。開口部にはフックとDカンが取り付けられ、簡単に口を閉じることも可能。レシートはお付けいたしません。未使用ですが、一度人の手に渡っている物などで、気になる方はご遠慮ください。