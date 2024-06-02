THE NORTH FACE コンパクトジャケット 試着のみ レディース XL

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ノースフェイス コンパクトジャケットブラックレディース XLサイズ定価￥15,400商品型番NPW72230・現在も公式サイトで販売中の商品です。2023年4月にGOLDWIN公式オンラインサイトにて購入しました(画像7枚目に購入証拠載せてます)。・購入後、自宅にて一度試着。その後洗濯して、一度も着て外出することなくクローゼットで保管しておりました。似たようなジャケットを他にも数着所持している為、今回出品することに致しました。未使用に近い美品ですが、自宅保管していたことと一度洗濯している状態であることをご了承下さる方のみご購入下さい。・保存袋もお付けしますが、こちらは別のジャケットを入れて4,5回外に持ち運びました。目立った汚れはありませんが使用済みであることご了承下さい。・サイズは公式サイトのサイズ表を載せておくので参考になれば幸いです(画像8枚目)。