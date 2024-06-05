希少！銀線細工　フィリグリー ネックレス　アンティーク

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商品詳細
長さ：約65cm￼重さ：約100g刻印：なし（銀製磁石反応なし)銀製の100年以上前のもの骨董品かと思います。作りが繊細で、保存状態がよいです。少し黒ずんでいますが、綺麗な状態です。とても珍しい一品です。詳しくは画像で確認してください。※付属品なし、プチプチに包んで発送いたします。
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