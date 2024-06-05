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希少！銀線細工　フィリグリー ネックレス　アンティーク
商品番号 J39842916640
商品名

希少！銀線細工　フィリグリー ネックレス　アンティーク
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ：約65cm￼重さ：約100g刻印：なし（銀製磁石反応なし)銀製の100年以上前のもの骨董品かと思います。作りが繊細で、保存状態がよいです。少し黒ずんでいますが、綺麗な状態です。とても珍しい一品です。詳しくは画像で確認してください。※付属品なし、プチプチに包んで発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/peroration721015.html
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