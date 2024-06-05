オリーブデオリーブ　ボウタイブラウス　白

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商品詳細
OLIVEdesOLIVEボウタイブラウスフリーサイズ本体:ポリエステル70%綿30%サイズ肩幅：30.5/バスト：98/袖丈：60/ゆき丈：-/着丈：-/身丈：56カラー···ホワイト、アイボリー袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬素材…コットン、ポリエステル
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