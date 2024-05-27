viavanda DEFORMATION POLO SHIRT

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商品詳細
暑い夏でも快適に着られるポロシャツ生地を使用。フォーマルな雰囲気ながらも遊び心のあるデザイン。肩幅40cm身幅50.5cm着丈61cm袖丈20cmMATERIALPOLYESTER53%COTTON45%POLYURETHAN2%1度のみ着用しました。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋#viavanda#ヴィアヴァンダ
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DEFORMATION POLO SHIRT / WHITE
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