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viavanda DEFORMATION POLO SHIRT
商品番号 A22295364562
商品名

viavanda DEFORMATION POLO SHIRT
ブランド名 ヴィアヴァンダ
特別価格 税込 7,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

暑い夏でも快適に着られるポロシャツ生地を使用。フォーマルな雰囲気ながらも遊び心のあるデザイン。肩幅40cm身幅50.5cm着丈61cm袖丈20cmMATERIALPOLYESTER53%COTTON45%POLYURETHAN2%1度のみ着用しました。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋#viavanda#ヴィアヴァンダ
http://narcologia.ru/goods/message692227.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric687845.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle152666.html

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