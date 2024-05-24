O842◇ ピンクハウス Tシャツ 2点 グレー ピンク フリル 花柄

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PINKHOUSEのTシャツ2点セットです。カラー···グレー、ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···フリル、花柄サイズ…グリー表記なし、ピンクM平置き採寸グレー肩幅：約37cm身幅：約43cm袖丈：約19cm着丈：約72cmピンク肩幅：約34cm身幅：約39cm袖丈：約21cm着丈：約52cm⚫︎素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。⚫︎ピンクのTシャツに汚れあります。 （写真9.10枚目参照）中古品ですので、ご理解いただけるお方にお願いいたします。検品しておりますが、小さな汚れやダメージなど写真に撮りきれていない部分があるかもしれませんのでご了承ください。見落としがあれば申し訳ありません。写真に写っている物が全てになります。その他、多数出品しています！ぜひご覧ください！#おたからやピンクハウス#PINKHOUSE#ピンクハウス