オーシバルＴシャツ　お値下げ

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商品詳細
柄・デザイン···ストライプカラー···ベージュ袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、冬新品タグ付き白地にベージュのボーダーよろしくお願いします。★お値下げしました。 今からの季節ジャケット、カーディガンとの相 性バツグン、インナーとして活躍できます。
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