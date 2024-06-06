早い者勝ち‼️真筆　大谷句仏『六字名号』金襴表装　絹本共箱二重箱　浄土真宗大谷派

大谷句佛の六字名号になります。共箱二重箱で当方にて金襴表装替え致しました。絹本識箱 全体185cmX51cm本紙118cmX31.5cm大谷句佛大谷光演（おおたにこうえん、1875年（明治8年）2月27日-1943年（昭和18年）2月6日）は、明治から大正時代にかけての浄土真宗の僧、俳人、画家。法名は「彰如」（しょうにょ）。俳号は「句佛」。別号に愚峰。東本願寺第二十三代法主[1]。真宗大谷派管長。伯爵。妻は、三条実美の三女・章子。長男は大谷光暢。大谷光演（彰如）1875年（明治8年）2月27日-1943年（昭和18年）2月6日他にも趣味で集めた掛軸などを、色々と出品しております。是非、ご覧になって下さいませ。#額縁#インテリア#額#絵画#美術#古美術#現代アート#アート#洋室#和室#掛軸#浄土真宗#東本願寺#大谷派#御文#経本



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