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TSUMORI CHISATO ツモリチサト ドット柄 シャツ 半袖 2
商品番号 G75593925196
商品名

TSUMORI CHISATO ツモリチサト ドット柄 シャツ 半袖 2
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：2着丈62身幅50肩幅36袖丈21大きなダメージはなく綺麗な状態だと思いますカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···ドット素材···シルク季節感···春、夏
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