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IACUCCI イアクッチ ブラック レザー 2way トートバッグ ショルダー
商品番号 C21108056199
商品名

IACUCCI イアクッチ ブラック レザー 2way トートバッグ ショルダー
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ブランドIACUCCIイアクッチ・アイテムブラック　黒　レザー　本革　シボ革　イタリア製　　ショルダー　2wayトートバッグ　A4サイズ可能　ユニセックス　メンズ　レディース　肩掛け　手持ち　デザイン　ビジネス　通勤　通学　大容量数ある商品の中からご覧くださり、誠にありがとうございます。イアクッチのブラックの本革を使用したオシャレなデザインのショルダー付きトートバッグになります。柔らかいシボ革で中もスウェードで大容量ですので、書類やタブレット等安心して持ち運びが出来ます。またデザイン製のあるショルダーがまた大変素敵です。大変使いやすいバッグで状態も良くまだまだ長くご使用いただけて大活躍していただけますので、是非この機会にご検討くださいませ♪・サイズ横　35cm縦　26cmマチ幅　14cmハンドル高さ　12cmショルダー長さ　65cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。参考にしてサイズをご確認くださいませ。・状態中古品になりますので多少の使用感や形崩れがございますが、スレ傷や汚れ等は見当たらず美品かと思います。まだまだ気持ち良くご使用いただけます♪写真等をよくご確認いただき、中古品とのご理解の上での購入をお願い致します。・発送梱包は緩衝材を使用し、傷等つかないよう丁寧に梱包させていただきます。出来るだけコンパクトに発送させていただきますのでご了承ください。・購入元大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。⭐︎その他気になる点やご質問等ございましたらお気軽にお声掛けくださいませ♪911327-337
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