IACUCCI イアクッチ ブラック レザー 2way トートバッグ ショルダー

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・ブランドIACUCCIイアクッチ・アイテムブラック 黒 レザー 本革 シボ革 イタリア製 ショルダー 2wayトートバッグ A4サイズ可能 ユニセックス メンズ レディース 肩掛け 手持ち デザイン ビジネス 通勤 通学 大容量数ある商品の中からご覧くださり、誠にありがとうございます。イアクッチのブラックの本革を使用したオシャレなデザインのショルダー付きトートバッグになります。柔らかいシボ革で中もスウェードで大容量ですので、書類やタブレット等安心して持ち運びが出来ます。またデザイン製のあるショルダーがまた大変素敵です。大変使いやすいバッグで状態も良くまだまだ長くご使用いただけて大活躍していただけますので、是非この機会にご検討くださいませ♪・サイズ横 35cm縦 26cmマチ幅 14cmハンドル高さ 12cmショルダー長さ 65cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。参考にしてサイズをご確認くださいませ。・状態中古品になりますので多少の使用感や形崩れがございますが、スレ傷や汚れ等は見当たらず美品かと思います。まだまだ気持ち良くご使用いただけます♪写真等をよくご確認いただき、中古品とのご理解の上での購入をお願い致します。・発送梱包は緩衝材を使用し、傷等つかないよう丁寧に梱包させていただきます。出来るだけコンパクトに発送させていただきますのでご了承ください。・購入元大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。⭐︎その他気になる点やご質問等ございましたらお気軽にお声掛けくださいませ♪911327-337