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ビースタッフ　ショルダーバッグ
商品番号 A90879431787
商品名

ビースタッフ　ショルダーバッグ
ブランド名 ビースタッフ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビースタッフのショルダーバックです。カラー　ネイビーサイズ　縦30㎝　横32㎝　底16×25㎝数年前に購入して使用回数は多い方ではないので、比較的きれいな状態だと思います。他でも出品していますので、急な取り消しはご容赦ください。素材···本革
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