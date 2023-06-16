ビースタッフ　ショルダーバッグ

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ビースタッフのショルダーバックです。カラー ネイビーサイズ 縦30㎝ 横32㎝ 底16×25㎝数年前に購入して使用回数は多い方ではないので、比較的きれいな状態だと思います。他でも出品していますので、急な取り消しはご容赦ください。素材···本革