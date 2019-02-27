FURLA 2way メトロポリス サッチェルバッグ　M

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FURLAメトロポリスサッチェルバッグ(Mサイズ)梅田の阪急百貨店で購入しました☺︎定価 66,000円【仕様】内側：ファスナーポケット 1ヵ所オープンポケット 2ヵ所外側：マグネットボタンポケット 1ヵ所（後）【カラー】ブラック【サイズ】縦 22cm横 31.5cm厚 15cm【商品状態】ショルダー欠品ですが、まだまだ長くお使い頂けます。特に目立つような汚れや大きなダメージは見当たらないです。内側もベタつき、破れなどもありません。中古品の為、細かい傷や汚れはご了承下さい。【商品の特徴】A4サイズの書類やipad500mlのペットボトルなどが入ります。開閉はフラップ式です。黒色のシボ革に、フルラの人気なメトロポリスの金具が可愛いバッグです♪お仕事やお出かけなど様々なシーンでお使い頂けます＾＾即購入、大歓迎です\\(ˆˆ)/！！質問や、ご相談承りますのでお気軽にコメントください✩.*˚✱自宅保管の為、御理解いただける方のみご購入よろしくお願いします。カラー···ブラック#フルラバッグ#フルラメトロポリス#仕事用バック