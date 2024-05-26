ブラック×グレーボーダーの防風コート

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着丈···ロングカラー···ブラックフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬着丈…100cm脇下からの胸囲55cm素材…アクリル82%ナイロン9%毛8% ポリウレタン1%ナイロン100%サイズ...Mサイズですがオーバーサイズなので3XLの方も入ります。 少しストレッチが入っているので 着やすいです。※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。定価2万弱しましたが試着のみの美品でシワになりにくいです。Aラインで横スリット入ってます。裏地無しですがツルンとしているのでトップ気にせずに着やすいです