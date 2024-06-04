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イビザ　ショルダーバッグ・クラッチバッグ
商品番号 L40962067183
商品名

イビザ　ショルダーバッグ・クラッチバッグ
ブランド名 イビザ
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

百貨店で購入後2回ほど使用しました。綺麗な状態です。定価3万円くらいです。現在も販売されてます。キリン柄カラー···ブラウン画像追加しました。かおり様専用
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