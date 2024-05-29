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DX爆竜合体バクレンオー 爆竜戦隊アバレンジャー 合体ロボ
商品番号 S79405398087
商品名

DX爆竜合体バクレンオー 爆竜戦隊アバレンジャー 合体ロボ
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,412 円
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商品詳細

少し塗装ハゲや汚れがございます。箱に傷や汚れがございます。腕は動きません。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/unusable339774.html
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バンダイ公式サイト | 爆竜合体ＤＸバクレンオー | 商品情報
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