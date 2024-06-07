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美品 Theory セオリー 型押しレザー トートバッグ ブラック
商品番号 E75994085295
商品名

美品 Theory セオリー 型押しレザー トートバッグ ブラック
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ブランドTheoryセオリー★状態比較的使用感の感じられない美品です。記載以外にわずかなスレやよごれなど見落としがある場合がありますのでご了承お願いしますm(__)m★サイズ縦38cm横57cm底のマチのような部分24cm★購入場所百貨店★発送について発送は簡易包装です。箱が写っていても、基本的には箱なし発送です。箱付きをご希望の方は購入前にコメントお願いします。バッグは畳んだり、靴はコンパクトに入るものは入れて発送しますので気になる場合はご相談下さい。管理番号:SR52472
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