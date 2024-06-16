

キルティングスクエアミニバッグ



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昨年、ダーリッチで購入したキルティングスクエアミニバッグです！お色はピンクです！日常的に使っていたためかなり使用感ありますがまだまだ使用していただけると思います！使用感は写真をご確認ください中古ご理解くださる方のみ購入よろしくお願いします！出品迷っていたため急に出品取り消す可能性あります。ご了承ください！#darich＃ダーリッチ#キルティングスクエアミニバッグ#キルティング#バニティーバッグ