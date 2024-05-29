MONCLER ノースリーブ ロング ポロ シャツ ロゴ ワッペン ホワイト

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ブランド：MONCLERモンクレール商品:ノースリーブロングポロシャツロゴワッペンスナップボタンホワイト/ネイビーライン素材コットン100%サイズ：XS着丈72㎝身幅40㎝平置き採寸※古着にご理解頂ける方のみのご購入でお願い致します。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。送料込みで、簡易包装して発送します。即購入OKです。宜しくお願いします。