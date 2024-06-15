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ラルフローレン　ralph リブ　ニット　ポロシャツ　ブラウン
商品番号 A79334311403
商品名

ラルフローレン　ralph リブ　ニット　ポロシャツ　ブラウン
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,731 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ご覧いただき、ありがとうございます⭐️リブデザインのポロシャツで、上品なデザインです。ラルフらしいベーシックで合わせやすい一枚です。目立った傷汚れなくきれいな状態です♪カラー:ブラウンサイズ:M肩幅　39cm身幅　35cm着丈　55cmリブの為伸縮性があり実寸より大きめです。他にも多数出品しておりますので、よろしければ下の#epicからご覧ください。同ブランド商品#epicラルフローレン←こちらをタップ⭐️同ジャンル商品#epicポロシャツ　#epicニット　←こちらをタップ⭐️全商品#epicday←こちらをタップ⭐️お得なフォロー割、まとめ割、情報も下記に記載していますので、お使いください！あともう少し安かったら購入したいや気になることがあれば気軽にコメント下さい☺️✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨フォロー割、まとめ割、リピート割各種割引あります。ご利用の際は〇〇割希望とコメント下さい。〜¥3,000:¥100OFF¥3,001〜:¥200OFF¥10,000〜:¥500OFFになります！！即購入OK基本即日発送。毎日発送しております。一品一品検品しておりますが、万が一説明にない大きな傷、汚れがあった場合は返品対応いたします。評価前にコメントをお願いいたします。#ラルフローレン#ラルフ#ralph#シャツ#リブ#ポロシャツカラー···ブラウン袖丈···半袖季節感···春、夏カラー···ブラウン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地
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