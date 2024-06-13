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- 【最終値下げ】jouetie ジュエティ グラデーションニットのセットアップ♡
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商品詳細
jouetieのグラデーションニットカーデとjouetieのグラデーションニットスカートのセットアップです。カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬1度ライブ参戦で着用しました。丈感が合わないので出品させていただきます。※最終値下げ！※別売り不可です。※即購入⭕️#jouetie#ニットスカート#ニットカーディガン#グラデーションニット#y2k#y2kファッション#ミニスカート#スカート#ニット#カーディガン#ジュエティ#古着#中古#洋服#セットアップ#韓国#サブカル
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