ココディール　パフスリーブコンパクトシャツブラウス

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ご覧いただきありがとうございます！COCODEAL/ココディールパフスリーブ コンパクト シャツブラウス定価7,590円カラー:beige何度か着用しておりますのでUSED品であることご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします。