【専用商品】【ウィムガゼット】ストレッチノースリーブ　白

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商品詳細
【ウィムガゼット】ストレッチノースリーブカラー...ホワイト柄・デザイン...無地今年、店鋪で購入しました。似たようなトップスが多いため出品させて頂きます。タグは取ってしまいましたが、自宅で試着のみなのでほぼ新品に近い状態です。自宅保管ご理解宜しくお願いいたします。#ウィムガゼット
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