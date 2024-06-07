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ラルフローレン　長袖シャツ　Sサイズ
商品番号 Y21026101688
商品名

ラルフローレン　長袖シャツ　Sサイズ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表記S160/84A身幅　約47センチ着丈　約67.5センチ(真ん中の一番長い部分)袖丈　約62.5センチ＊平置き素人採寸ですいただき物で新品未使用のまま自宅保管していました。発送の際はコンパクトにたたんでA4封筒に入れて送らせていただきます。
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