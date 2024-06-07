ラルフローレン　長袖シャツ　Sサイズ

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サイズ表記S160/84A身幅 約47センチ着丈 約67.5センチ(真ん中の一番長い部分)袖丈 約62.5センチ＊平置き素人採寸ですいただき物で新品未使用のまま自宅保管していました。発送の際はコンパクトにたたんでA4封筒に入れて送らせていただきます。