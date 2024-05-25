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ゲンテン　インタラクティング　モノグラム　ショルダーバッグ　ハンドバッグ
商品番号 F11170899400
商品名

ゲンテン　インタラクティング　モノグラム　ショルダーバッグ　ハンドバッグ
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 6,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ横26×高21×マチ10多少の誤差ありほとんど使用しないまま保管していたものです。革製品、自宅保管、中古品にご理解あるかたのみご購入お願いします。
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