新品タグ付き URBAN RESEARCH アーバンリサーチ ショール

フォロワー様限定で割引・価格交渉を承ります。詳細はプロフをご覧下さい価格交渉は希望価格の%登録ではなく、コメントからお願い致します#RIKOのショール #RIKOのアーバンリサーチレッドシーム、グリーンとブルーとグレーが混ざり合った深みのある色目です。新品タグ付き、透け感のないしっかりとした素材で、シルクだったと思うのですがうろ覚えで違っていましたらすみません縁に沿ってパステルカラーのボンボンがあしらわれ、大きめなサイズで身体がすっぽり入ります。そのまま掛けてもラフに巻いてもニュアンスが出て素敵です。素材的にオールシーズンお使い頂けます新品タグつき、紙タグがついていましたが保管中に取れてしまいタグのストラップ紐のみ残っていますので現状でお渡し致します。約185cm×約73※誤差はご容赦を、¥24,900円デザイナーズブランド、高級テイラーメイド服、伝統工芸橫振り刺繍、新品レア品を多く出品中。ぜひご覧下さい#RIKOのセレクト沿革→redseemはアーバンリサーチの自社ブランド。都会的で洗練されたウェアをはじめ都市に生きる自分らしい人々へのライフスタイルを提案。ドアーズ、ロッソ、かぐれ、KBF、センスオブプレイス、ソニーラベルRODESKO、スメリー、エカル、ワークノットワーク、バイマレーネビルガー、サベルマラン、アキラナカ、マメ、ミュラー、ヨーコチャンは人気主力ブランド。その他にジョンストンズ、ファリエロサルティ、ベグアンドコー、パシュミナコレクション、ロキャロンオブスコットランド、グレンプリンス、マニプリ、ツイードミル、マコッカ、フォンタナグランデ等も取扱う。日本ではユナイテッドアローズ、ステュディオス、エストネーション、エディション、ビームス、イエナ、シップス、ガリャルダガランテ、ルシェルブルー、ナノユニバース、アーバンリサーチ、ドレステリア、ドゥズイーエムクラス、エリオポール、マルティニーク、ドーバーストリートマーケット、オペーク、ローズバッド、ビューティフルピープル、アダムエロペ、トゥモローランド、リステア、スタニングルアー、ダブルスタンダードが競合する無地ストールショールマフラーバンダナスカーフ襟巻きブルー無地シルク



新品✨タグ付き♪アーバンリサーチ マフラー 暖かいストール 大特価‼️



新品✨タグ付き♪アーバンリサーチ マフラー 暖かいストール 大特価‼️



新品✨タグ付き♪アーバンリサーチ マフラー 暖かいストール 大特価‼️ | フリマアプリ ラクマ



未使用品 アーバンリサーチ URBAN RESEARCH 大判 ストール マフラー ショール フリンジ ベージュ F UL13-0M14007 レディース



新品✨タグ付き♪アーバンリサーチ マフラー 暖かいストール 大特価‼️



SENSE OF PLACE カシミヤ混ウールストール|SENSE OF PLACE by URBAN ...



アーバンリサーチロッソ レースショール 【コンビニ受取対応商品】 www ...



ウールカシミヤストール



ウールカシミヤストール



URBAN RESEARCH DOORS♡2wayショールカラーコート - ピーコート



センスオブプレイスバイアーバンリサーチ ストール 大判 厚手 チェック ...



URBAN RESEARCH sonny label ショールカラー ニット 【メーカー直売 ...



未使用品 アーバンリサーチ URBAN RESEARCH 大判 ストール マフラー ...



URBAN RESEARCH - アーバンリサーチ♪ファー付きストール(新品、未使用 ...



ミドルガウンコート アーバンリサーチ | wic-capital.net