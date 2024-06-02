Mila Owen トリミングデザインミニバケットバッグ MIX

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値下げ不可❌新品、タグ付き。Price：¥12,980税込color：MIXsize：F【商品説明】VERY2023年8月号P154掲載VERY2023年6月号P27掲載【WEB限定カラーのPNKが登場】【変形シルエットと立体的トリミングでスタイリッシュに仕上げたバケットミニバッグ】【Design/Styling】スクエアの底から入れ口に向かって丸みを持ちながらすぼまっていく台形シルエットと、立体的なトリミングデザインがポイントのミニバッグ。ミニマルなサイジングながら本格的な仕様を取り入れ、コーディネートを高見えさせる都会的な表情にこだわりました。インナーにはリネンの巾着がついているので、荷物をしっかりと守ることができます。財布や携帯電話、ポーチなどが入るデイリー使いに便利な容量で仕上げ、ショルダーは取り外しが可能。⚠️らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便、発送の都合で変更する場合があります。⚠️プロフィールご確認頂けると嬉しいです。素材···麻(リネン/ジュート)種類···バケツ型