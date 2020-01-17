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バーバリー カシミヤ100% ノヴァチェック マフラー 白タグ
商品番号 G81154107268
商品名

バーバリー カシミヤ100% ノヴァチェック マフラー 白タグ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテムBurberrys/バーバリーピュアカシミヤ100%C-TK83三陽商会ノヴァチェックベージュふわふわ肌触りのいいカシミヤのマフラーです。目立った傷や汚れのない綺麗なお品です。一度人の手に渡った物にご理解いただいた上、ご購入くださいませ。■サイズ(cm)幅：約30.5全長：約140平置き実寸です。多少の誤差はご容赦ください。■発送匿名配送・送料無料畳み皺はご容赦くださいませ。最後までご覧いただきありがとうございます(^^)＊
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